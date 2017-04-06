Англия

Football.ua подводит итоги 31-го тура английской Премьер-лиги.

Челси спокойно разобрался с Ман Сити, Тоттенхэм продемонстрировал стальной характер, Лестер разделался с очередным соперником, МЮ и Ливерпуль вновь не победили – об этом и многом другом в итогах 31-го тура АПЛ.

Результаты тура:

Челси снова на коне

После поражения Челси от Кристал Пэлас в прошлом туре нейтральные болельщики с надеждой ожидали встречу Пенсионеров с Манчестер Сити. А вдруг на бумаге грозные Горожане одержат победу и борьба за чемпионство вновь станет актуальной?

Но всех, кто думал, что поражение от Орлов как-то скажется на психологическом состоянии Челси, ожидало разочарование. Лондонцы вышли на встречу с ощущением собственного преимущества и где-то даже надменно контролировали ход игры. Да, у Манчестер Сити были моменты, чтобы зацепиться хотя бы за ничью, но не покидало ощущение, что Челси может прибавить в любой момент.

Ман Сити после поражения от Пенсионеров продолжает идти в топ-4, но Горожане играются с огнем. Арсенал и Манчестер Юнайтед пока уступают им по 4 очка, но провели на игру меньше – т.е. теоретически расстояние может сократиться до 1 пункта!

Наша песня хороша, начинай сначала

"Манчестер Юнайтед не проигрывает уже 20 матчей в чемпионате!", "МЮ вырвал ничью в добавленное время!" – неплохо звучит, да? Непобедимая команда, которая играет до последней минуты матча – мечта, да и только. Но беда в том, что эта команда прямо разучилась побеждать дома в нынешнем сезоне.

Юнайтед вновь превосходил оппонента на своем поле. Вновь нанес больше ударов по воротам. Но все это не вселяет особого оптимизма – ведь манкунианцы в атаке уповали больше на мастерство отдельных исполнителей да банальные навесы, нежели на слаженную командную работу.

Наличие в команде Златана Ибрагимовича должно было бы помочь молодым талантам МЮ, Антони Мартиалю и Маркусу Рашфорду, стать лучше. Только пока что этого не видно – оба играют хуже, чем в прошлом сезоне. Последний снова не сумел забить, к примеру. Будет интересно посмотреть, когда кто-то покинет клуб: а не нахождение ли в тени Златана пагубно сказалось на этом дуэте?

Да, в игре был спорный момент с отмененным голом Ибрагимовича, после которого футбольный мир поделился на два лагеря: тех, кто считает, что офсайд был и тех, которые уверены, что не было (бывший футбольный арбитр Говард Уэбб считает, что гол следовало засчитать, к примеру). Жозе Моуриньо уверен, что Юнайтед выиграл бы 2:1, если бы в матче использовались видеоповторы, но реальность такова, что Красные Дьяволы упустили шанс хорошенько сократить отставание от топ-4 и вновь расстроили своих фанатов.

Стальные

Суонси традиционно является удобным соперником для Тоттенхэма. Но когда на 87-й минуте Лебеди вели в счете 1:0, казалось, что Тоттенхэм сам не справился с давлением и не способен бороться за чемпионство с Челси.

Но парни Почеттино доказали, что у них стальные нервы: сначала Деле Алли счет сравнял на 88-й минуте, а уже в добавленное время Сон Хын Мин и Кристиан Эриксен добавили еще два гола. Тот характер и рвение, с которым играли Шпоры, дают основание надеяться, что даже если Челси и станет чемпионом, то сделает это как можно позже.

Кстати, помните, как все опасались, что Тоттенхэм посыпется без Харри Кейна? Пока что 3 матча – 3 победы в чемпионате. Неплохо, как для игр без основного бомбардира, правда?

Кто-нибудь, остановите эту машину!

Как жаль, что Лестер преобразился так поздно! 6 матчей под руководством Крейга Шекспира – 6 побед (из них 5 – в АПЛ). Сандерленд стал очередной командой, которая капитулировала перед неудержимым чемпионом Англии.

Ислам Слимани вспомнил, что за него, вообще-то, летом отдали около 30 млн евро и забил первый гол. Ну а Джейми Варди давно уже вспомнил, как наводил страх на всю Англию в прошлом сезоне – нападающий вновь забил. Такими темпами Джейми скоро будет засматриваться на свой же рекорд по продолжительности голевой серии (11 матчей).

К слову, сейчас у Лис 36 пунктов – легендарные 40 очков не за горами. Интересно будет посмотреть, продолжит ли команда свою победную поступь или начнет готовиться ко следующему сезону. Лестеру предстоит сыграть еще 8 матчей, а значит, максимум в нынешнем чемпионате Лисы могут набрать 60 пунктов – увы, но этого не хватит для финиша в топ-4 или хотя бы топ-6.

Есть правда, одна лазейка, которая позволяет надеяться на то, что в следующем сезоне Лестер снова будет играть в еврокубках – победа в Лиге чемпионов. Только вот выглядит она пока слишком фантастической.

Арсенал вернулся?

В очередном лондонском дерби Арсенал спокойно разгромил Вест Хэм. 3:0, и у сторонников Арсена Венгера у руля Канониров чуть ли не впервые за последнее время появился какой-никакой аргумент в споре с теми, кто желает отставки французского менеджера.

В сочетании с поражением Манчестер Сити, у Арсенала вновь хорошие шансы на финиш в топ-4. Лондонцы пока уступают Голубой Луне 4 пункта, но имеют игру в запасе. Одержат в ней победу – и до 4-го места будет рукой подать. Арсеналу не привыкать выдавать героическую концовку чемпионата, чтобы в следующем сезоне вновь все повторилось.

А вот Вест Хэм в очередной раз разочаровал. Команда Славена Билича не всегда играет плохо, но всегда проигрывает в последнее время. Это поражение стало уже 5-м кряду для Молотков. Того и гляди, слухи об уходе хорватского менеджера в конце сезона обретут вполне осязаемую форму

Это вам не топ-6

Ливерпуль встречался с командой из второй половины таблицы и… и снова не сумел победить. Принято считать, что команда Юргена Клоппа настраивается на сильных соперников, а вот на оппонентов попроще реагирует не так хорошо. Но показатели Красных в играх с аутсайдерами настолько удручающие, что уже должны действовать раздражителем куда сильнее, чем встреча с условным Челси.

Из позитивных моментов для мерсисайдцем следует отметить то, что Дивок Ориги не просто забил, но и играл весьма неплохо. Это не может не радовать, учитывая, что концовку чемпионата Красным, скорее всего, придется провести без Садио Мане. И даже несмотря на отсутствие победы, Ливерпуль сумел укрепить свои позиции, получив еще 1 балл преимущества перед идущим 4-м Ман Сити.

Голы есть, толку нет

Миддлсбро наконец-то сумел забить больше 1 гола – впервые с 17 декабря прошлого года. Только вот радости от этого нет никакой для болельщиков команды. Еще бы – ведь столь редкое для команды событие совпало с другой крайностью – обычно надежная оборона команды пропустила сразу 4 гола!

Речников от спасения отделяют уже целых 7 пунктов, и такими темпами им скоро придется уповать только на чудо в борьбе за спасение. В следующем туре подопечные Стива Агнью просто обязаны побеждать дома Бернли, который славится патологическим неумением играть на выезде.

А вот в Халле праздник. Марку Силва вновь не проиграл домашний матч, а Тигры сумели выбраться из зоны вылета, куда свалился Суонси. Правда, уже в следующем туре команда может вновь туда вернуться, ведь ей предстоит сражение с Манчестер Сити.

Мой дом – моя крепость

Бернли остался верен себе и одержал очередную домашнюю победу. В этот раз несолоно хлебавши с Терф Мур уехал Сток Сити. Такое впечатление, что команда Марка Хьюза уже посчитала этот сезон оконченным для себя. 1 забитый мяч и 1 пункт за последних 4 тура – это совсем не то, к чему привыкли болельщики Гончаров.

Благодаря победе над Стоком Бордовые несколько отдалились от зоны вылета. Теперь у команды Шона Дайчас 35 пунктов и 14-е место в турнирной таблице. Еще пару побед и тогда этот сезон точно можно будет занести в актив коллективу, который воспринимался как главный аутсайдер нынешней АПЛ.

Три по два

Лишь третий раз в сезоне Уотфорду удается выиграть два матча в АПЛ кряду. Были солидные сомнения в том, что Шершням удастся в этот раз – ведь им противостоял Вест Бромвич. И пусть имя Дроздов звучит не так уж грозно, но это команда, которая в предыдущем туре сыграла вничью с МЮ, а за тур до этого – победила Арсенал.

Для Уотфорда преклонение перед подобными достижениями оказалось чуждым. Голы Мамаду Ньянга и Троя Дини – и вот уже Шершни замыкают первую десятку в турнирной таблице. У команды уже 37 очков. Скорее всего, Вальтеру Маццари удастся сохранить Уотфорд в элите, только не факт, что это поможет ему сохранить работу – в прошлом сезоне клуб покинул Кике Санчес Флорес несмотря на то, что сезон с ним выдался для Уотфорда весьма удачным.

Всему хорошему приходит конец

В 31-м туре прервалась шикарная (как для Кристал Пэлас, конечно) четырехматчевая победная серия Орлов. Подопечные Аллардайса в этом матче захватили лидерство (вновь забил Кристиан Бентеке), но удержать его не сумели – Натан Редмонд, Майя Йосида и Джеймс Уорд-Прауз забили в ответ.

В следующем туре станет понятно, смогут ли Святые мечтать о чем-то большем, чем 9-е место – они сыграют против Вест Брома, который сейчас на 7 очков впереди, Впрочем, дальше 8-й строчки подопечным Клода Пюэля все равно не забраться, так что мотивация будет явно не из разряда зашкаливающих.

А вот Кристал Пэлас пока что лишь на 3 очка опережает зону вылета (хотя и сыграл на матч меньше, конечно). Важно, Орлы не посчитали свою работу по сохранению прописки сделанной – кажется, у них как раз подходящий для этого менеджер.

Цифры и факты тура:

1 – Впервые в карьере Хосеп Гвардиола проиграл одному оппоненту и дома, и на выезде в рамках чемпионата в одном сезоне.

2 – Лестер вторая команда в истории Премьер-лиги, которая после серии из 5 поражений выдала серию из 5 побед подряд.

4 – Халл занимает 4-е место по количеству набранных очков после того, как команду возглавил Марку Силва. Тигры пополнили свой запас 17 пунктами, Эвертон – 21, Тоттенхэм и Челси – по 23.

5 – Джейми Варди забил 5 голов в АПЛ в 5 матчах под руководством Крейга Шекспира – столько же, что и в предыдущих 22 матчах при Клаудио Раньери в этом сезоне.

6 – 6 поражений в чемпионате пережил Хосеп Гвардиола в нынешней кампании – личный антирекорд для испанца.

9 – Серхио Агуэро забил 9 голов в последних 9 матчах за Сити во всех турнирах.

9 – МЮ сыграл вничью 9 из первых 16 домашних матчей в чемпионате. Чаще было только в сезоне 1980/1981 – 10 раз.

10 – Дивок Ориги забил 10 голов во всех турнирах за Ливерпуль в этом сезоне. Больше только у Садио Мане (13).

29 – На счету Филиппе Коутиньо 29 голов в АПЛ, он сравнялся по этому показателю с доселе лучшим Жуниньо Паулистой.

50% — Среди длиннейших беспроигрышных серий в истории Премьер-лиги, нынешний забег Юнайтед имеет худший показатель побед – лишь 50% (В10 Н10).

53 – С тех пор, как Тоттенхэм возглавил Маурисио Почеттино, Шпорам удалось добыть 53 очка в матчах, где они проигрывали. Это на 13 больше, чем у любой другой команды АПЛ.

54 – В первых 29 матчах Премьер-лиги Красные Дьяволы под руководством Моуриньо набрали 54 очка. При Луи ван Гаале было 56.

100 – Арсенал – первая команда АПЛ, которая в нынешнем сезоне забила 100 мячей во всех турнирах.

450 – Победа Арсенала над Вест Хэмом стала для Арсена Венгера 450-й в АПЛ.

3614 – Между двумя появлениями Адриана Мариаппы за Уотфорд прошло 3614 дней. Это рекорд АПЛ.

Таблица:

Следующий тур:

Евгений Музыка, Football.ua