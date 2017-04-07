Англия

Полузащитник Челси Нголо Канте рассказал, что Канониры не проявили достаточной заинтересованности в услугах футболиста, поэтому он присоединился к их лондонским конкурентам.

Француз стал очень востребованным футболистом после того, как провел впечатляющий сезон за Лестер, в победный для команды Раньери год.

Канте рассказал, что до переезда на Стэмфорд Бридж его хотел подписать Арсенал.

"Арсенал проявлял интерес, но не такой большой, как в других клубах", — сказал Нголо в интервью Sky Sports.

"Именно поэтому я не перешел в Арсенал, а отправился в Челси".

Сейчас футболист является ключевым футболистом Аристократов, и представить опорную зону команды без француза практически невозможно.

За "синих" Канте сыграл 29 матчей в чемпионате Англии в этом сезоне.