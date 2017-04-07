Англия

Полузащитник Ювентуса, который сейчас играет за Баварию на правах аренды, Кингсли Коман попал в сферу интересов Канониров.

Срок действия арендного соглашения мюнхенцов со Старой Синьоры подходит к концу после завершения текущего сезона, и Коман готовится вернуться в Турин. Интерес к футболисту проявляют многие европейские топ-клубы.

Так, по информации Telefoot, Арсенал уже начал переговоры с Ювентусом относительно трансфера Кинглси. Возможная сумма трансфера пока не разглашается.

Отметим, что Бавария может оставить футболиста в своей команде, если воспользуется пунктом в арендном соглашении, согласно которому клуб имеет право выкупить Комана у Старой Синьоры за 21 миллион евро.

В текущем сезоне 20-летний француз сыграл за команду Анчелотти 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами.