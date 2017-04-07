Англия

Полузащитник Шальке Леон Горетцка может по окончании сезона сменить клуб.

Руководство Арсенала рассматривает возможность трансфера полузащитника Шальке Леона Горетцки. Сумма возможного трансфера оценивается в 24 миллиона евро.

Текущий контракт Горетцки с Шальке истекает в следующем году. Игрок видит свое будущее в другом клубе и рассчитывает, что Шальке продаст его, чтобы выручить хотя бы какие-то средства.

Проблемой для Арсенала может стать конкуренция со стороны Ювентуса, который также хочет видеть перспективного игрока в своей команде.

В текущем сезоне Горетцка сыграл 33 матча во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 3 голевых передачи.