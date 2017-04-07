Англия

Защитник Ливерпуля Рагнар Клаван настаивает на том, что его команда обладает достаточным командным духом для того, чтобы преодолеть небольшие трудности и квалифицироваться в ЛЧ на следующий сезон.

В матче прошлого тура чемпионата Англии Ливерпуль упустил домашнюю победу над Борнмутом (2:2). Красные смогли отыграться и выйти вперед после первого пропущенного мяча, но в концовке встречи неуверенные действия подопечных Клоппа в обороне привели ко второму пропущенному голу.

"Было очень обидно потерять очки в матче против Борнмута, но, я думаю, мы сыграли хорошо", — сказал Клаван.

"Нам еще предстоят действительно тяжелые матчи, но мы одна команда, мы всегда обязаны держаться вместе. И в хорошие, и в плохие времена".

"Я считаю, что благодаря командному духу Ливерпуль может закончить чемпионат в четверке лучших команд".

"У нас осталось много матчей, и мы должны продолжать бороться и верить", — добавил эстонский защитник.

После 31-го тура чемпионата Англии Ливерпуль занимает третье место, имея в своем активе 60 очков.