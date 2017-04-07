Англия

Полузащитник Манчестер Сити Илкай Гюндоган приступит к тренировкам раньше ожидаемого срока.

Немецкий полузащитник Сити Илкай Гюндоган порвал "кресты" в декабре, из-за чего выбыл до конца сезона.

Изначальные прогнозы на счет здоровья футболиста были весьма пессимистичными. Ожидалось, что игрок сможет набрать форму лишь по ходу следующего сезона. Тем не менее, темпы восстановления Гюндогана позволят ему рассчитывать на возвращение к тренировкам летом.

Таким образом, Хосеп Гвардиола, скорее всего, сможет рассчитывать на футболиста в рамках предсезонной подготовки.

Следует отметить, что проблемы с травмами преследуют Гюндогана всю карьеру. Еще до перехода в Манчестер Сити у футболиста была внушительная история повреждений.