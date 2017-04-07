Англия

Защитник Тоттенхэма Ян Вертонген считает, что его команда должна продолжать бороться с Челси за титул чемпиона Англии, несмотря на отставание в семь очков.

На данный момент Шпоры занимают второе место в турнирной таблице АПЛ. В последнем матче чемпионата подопечные Почеттино одержали победу на Суонси (3:1). Таким образом, после 30-и сыгранных туров Тоттенхэм имеет в своем активе 65 набранных пунктов. А Челси, идущий на первой позиции в чемпионате, имеет 72 очка.

"Челси выглядит очень мощно, но мы не можем прекратить бороться и мечтать о победе в чемпионате", — цитирует защитника официальный сайт Шпор.

"Они одержали важную победу над Сити, но Челси еще предстоит несколько сложных матчей. Мы должны продолжать побеждать, и, надеюсь, это заставит их понервничать",

"Я не знаю, что нужно для победы в чемпионате. Возможно, немного удачи", — добавил Ян.

В следующем туре Тоттенхэм сыграет в родных стенах с Уотфордом. Матч состоится 8-го апреля в 14:30.