Англия

Тренер Вест Хэма Славен Билич считает, что его подопечные слишком много думают о себе.

После пяти кряду поражений в первенстве Премьер-лиги Вест Хэм, не знающий побед в национальном чемпионате в семи матчах, оказался перед реальной перспективой борьбы за выживание. Наставник команды Славен Билич причину столь крутого пике видит в эгоизме своих футболистов.

"Пришло время отбросить свое эго и вспомнить, что каждый является частью команды, — заявил Билич. — Я не припомню, чтобы раньше ребята вели себя столь эгоистично, поэтому верю, что это явление временное. Сейчас на кон поставлена судьба места в элите, так что пора отбросить личные амбиции, вспомнить о команде и продемонстрировать все лучшее, на что мы способны".

Молотобойцы за 7 туров до финиша лишь на 5 очков опережают лучшую команду из зоны вылета — Суонси, при этом 8 апреля Вест Хэм принимает именно Черных Лебедей. Естественно, столичная команда не имеет права на 6-е поражение подряд.