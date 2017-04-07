Англия

Форвард Арсенала Алексис Санчес готов провести на Эмирэйтс еще один сезон.

Казалось, что вопрос об уходе Алексиса Санчеса из Арсенала уже решен, тем более что желающие приютить неудовлетворенного отсутствием трофеев чилийца буквально в очередь за ним выстраивались. Однако еще как минимум год им, похоже, придется подождать.

"Алексис готов остаться в команде, заявил тренер Канониров Арсен Венгер. — Сейчас идут переговоры с агентом футболиста о деталях соглашения, а сам Санчес никуда уходить не спешит".

Как сообщают британские СМИ, лидер атак Арсенала поставил ультиматум: еще один сезон он проведет в команде, однако если Канониры вновь не продемонстрируют желание и способность действительно бороться за чемпионский титул в Англии и достойно выступить в Европе, то следующим летом он уйдет в Челси в качестве свободного агента.

Голы Алексиса Санчеса за Арсенал смотрите на видео: