Форвард Арсенала Алексис Санчес готов провести на Эмирэйтс еще один сезон.
Арсен Венгер и Алексис Санчес, Getty Images
07 апреля 2017, 13:13
Казалось, что вопрос об уходе Алексиса Санчеса из Арсенала уже решен, тем более что желающие приютить неудовлетворенного отсутствием трофеев чилийца буквально в очередь за ним выстраивались. Однако еще как минимум год им, похоже, придется подождать.
"Алексис готов остаться в команде, заявил тренер Канониров Арсен Венгер. — Сейчас идут переговоры с агентом футболиста о деталях соглашения, а сам Санчес никуда уходить не спешит".
Как сообщают британские СМИ, лидер атак Арсенала поставил ультиматум: еще один сезон он проведет в команде, однако если Канониры вновь не продемонстрируют желание и способность действительно бороться за чемпионский титул в Англии и достойно выступить в Европе, то следующим летом он уйдет в Челси в качестве свободного агента.
Голы Алексиса Санчеса за Арсенал смотрите на видео: