Англия

Защитник Атлетико, который этот сезон проводит в Алавесе на правах аренды, Тео Эрнандес попал в сферу интересов Красных.

Тео является одним из самых востребованных молодых защитников в Европе. В испанской прессе уже появлялась информация о том, что француза хочет заполучить Реал.

Тем не менее, как сообщает Cadena SER, Ливерпуль также серьезно настроен в отношении подписания защитника. Мерсисайдский клуб готов платить Эрнандесу 5 миллионов евро в год, эта сумма в пять раз превышает нынешнюю зарплату футболиста.

Тео, который заявлял, что не хочет продлевать свой контракт, также вызывает интерес со стороны Барселоны и Баварии.

Отметим, что в контракте Эрнандеса прописана клаусула в размере 24 миллионов евро.

За Алавес в текущем сезоне 19-летний защитник сыграл 30 матчей во всех соревнованиях.