Англия

Руководство Стока планирует избавиться от французского полузащитника Джаннелли Имбула.

Опорный полузащитник Джаннелли Имбула стал рекордным трансфером в истории Сток Сити, однако заиграть в Англии французскому игроку так и не удалось.

Руководство Гончаров готово выслушать предложения по Имбула уже ближайшим летом, сообщает Stoke Sentinel. При этом, в Стоке не намерены отдавать француза в аренду, а сразу продать. За игрока в клубе рассчитывают выручить ту же сумму, в которую он обошелся — 24 миллиона евро.

При этом, следует отметить, что такое предложение по футболисту маловероятно. Регресс в игре Имбула сказался на его трансферное цене, и ни один клуб не готов предложить больше 11 миллионов за полузащитника.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне Имбула сыграл 15 матчей во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.