Англия

Нападающий Тоттенхэма Харри полностью восстановился от травмы лодыжки.

Кейн травмировал лодыжку в матче Кубка Англии против Миллуолла 12 марта. Изначально ожидалось, что он пропустит 6 недель. Однако восстановление нападающего прошло быстрее, чем ожидалось. На этой неделе Харри вернулся к тренировкам и в субботу (8 апреля) он вновь сможет играть.

"Завтра посмотрим, выпущу я Кейна в основе или оставлю на скамье запасных. Хорошие новости в том, что он готов. Харри полностью восстановился. Это важный игрок для Тоттенхэма и просто здорово, что он вновь сможет вести команду за собой", — заявил главный тренер Шпор Маурисио Почеттино.

Также у Тоттенхэма возникли трудности с вратарской линией. Первый номер команды Уго Льорис испытывает проблемы с желудком и может не восстановиться к ближайшей игре. Сменщик француза, голландец Михел Ворм, травмировал колено в поединке с Суонси и поэтому не сможет выйти на поле в игре против Уотфорда.

Если Льорис не успеет восстановиться, в воротах дебютирует игрок сборной Испании U-21 Пау Лопес, который перед началом этого сезона присоединился ко Шпорам на правах аренды из Эспаньола.

"Почему это риск – задействовать Пау? Он тренируется с нами и готов к игре. Недавно он провел матч за Испанию U-21, а также играет за нашу молодежную команду. Да, Лопес молод, но мы в него верим. Если Уго не будет готов, то Пау сможет справиться с давлением и сыграет – никаких проблем", — уверен Почеттино.

Возможно, что встречу против Уотфорда пропустит хавбек Виктор Ваньяма (проблемы со спиной). Точно не сыграет левый защитник Данни Роуз, который из-за травмы колена не сыграет раньше конца апреля.

Встреча Тоттенхэм – Уотфорд пройдет завтра на Уайт Харт Лейн. Начало – в 14.30 по киевскому времени.