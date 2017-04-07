Англия

Полузащитник Челси Нголо Канте расстроил своего партнера по команде Диего Косту во время игры в футбольный симулятор FIFA.

Футболисты Челси играют в футбол не только в реальной жизни, но и в игровых симуляторах. Во время подобного досуга хавбек Челси Нголо Канте расстроил нападающего Диего Косту.

По видео доподлинно не понятно, отчего именно расстроился Диего – то ли Канте допустил ошибку, то ли наоборот – обыграл испанца. Впрочем, сам Нголо лишь невозмутимо улыбался в ответ на претензии Косты.