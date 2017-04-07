В период с 2 февраля 2016 года по 31 января 2017 года клубы английской Премьер-лиги потратили на услуги футбольных агентов 174 миллиона 227 тысяч 243 фунта.
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07 апреля 2017, 19:18
Больше всего на услуги посредников при совершении трансферов потратили Манчестер Сити (26,3 мн. фунтов), Челси (25,1 млн. фунтов) и Манчестер Юнайтед (19 млн. фунтов).
Меньше всего агентам заплатили Бернли (2,6 млн. фунтов), Миддлсбро (2,5 млн. фунтов) и Халл Сити (1,9 млн. фунтов).
Отчисления клубов Премьер-лиги агентам и посредникам в период с 2 февраля 2016 года по 31 января 2017 года:
|Клуб
|Сумма
|Манчестер Сити
|£26,286,988
|Челси
|£25,051,431
|Манчестер Юнайтед
|£19,000,973
|Ливерпуль
|£13,792,355
|Арсенал
|£10,156,567
|Вест Хэм
|£9,486,397
|Борнмут
|£7,415,321
|Тоттенхэм
|£7,167,773
|Саутгемптон
|£6,321,036
|Уотфорд
|£6,292,751
|Кристал Пэлас
|£5,998,074
|Сандерленд
|£5,833,611
|Сток Сити
|£5,442,113
|Лестер Сити
|£5,359,409
|Эвертон
|£5,081,134
|Суонси Сити
|£4,330,533
|Вест Бромвич
|£4,248,605
|Бернли
|£2,567,268
|Миддлсбро
|£2,478,379
|Халл Сити
|£1,916,525
|Всего:
|£174,227,243
Годом ранее выплаты агентам составляли 130 млн. фунтов.