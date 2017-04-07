Англия

Клубы Премьер-лиги выплатили агентам свыше 174 миллионов фунтов

В период с 2 февраля 2016 года по 31 января 2017 года клубы английской Премьер-лиги потратили на услуги футбольных агентов 174 миллиона 227 тысяч 243 фунта.

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Больше всего на услуги посредников при совершении трансферов потратили Манчестер Сити (26,3 мн. фунтов), Челси (25,1 млн. фунтов) и Манчестер Юнайтед (19 млн. фунтов). Меньше всего агентам заплатили Бернли (2,6 млн. фунтов), Миддлсбро (2,5 млн. фунтов) и Халл Сити (1,9 млн. фунтов). Отчисления клубов Премьер-лиги агентам и посредникам в период с 2 февраля 2016 года по 31 января 2017 года: Клуб Сумма Манчестер Сити £26,286,988 Челси £25,051,431 Манчестер Юнайтед £19,000,973 Ливерпуль £13,792,355 Арсенал £10,156,567 Вест Хэм £9,486,397 Борнмут £7,415,321 Тоттенхэм £7,167,773 Саутгемптон £6,321,036 Уотфорд £6,292,751 Кристал Пэлас £5,998,074 Сандерленд £5,833,611 Сток Сити £5,442,113 Лестер Сити £5,359,409 Эвертон £5,081,134 Суонси Сити £4,330,533 Вест Бромвич £4,248,605 Бернли £2,567,268 Миддлсбро £2,478,379 Халл Сити £1,916,525 Всего: £174,227,243 Годом ранее выплаты агентам составляли 130 млн. фунтов.