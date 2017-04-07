Больше всего на услуги посредников при совершении трансферов потратили Манчестер Сити (26,3 мн. фунтов), Челси (25,1 млн. фунтов) и Манчестер Юнайтед (19 млн. фунтов).

Меньше всего агентам заплатили Бернли (2,6 млн. фунтов), Миддлсбро (2,5 млн. фунтов) и Халл Сити (1,9 млн. фунтов).

Отчисления клубов Премьер-лиги агентам и посредникам в период с 2 февраля 2016 года по 31 января 2017 года:

Клуб Сумма
Манчестер Сити £26,286,988
Челси £25,051,431
Манчестер Юнайтед £19,000,973
Ливерпуль £13,792,355
Арсенал £10,156,567
Вест Хэм £9,486,397
Борнмут £7,415,321
Тоттенхэм £7,167,773
Саутгемптон £6,321,036
Уотфорд £6,292,751
Кристал Пэлас £5,998,074
Сандерленд £5,833,611
Сток Сити £5,442,113
Лестер Сити £5,359,409
Эвертон £5,081,134
Суонси Сити £4,330,533
Вест Бромвич £4,248,605
Бернли £2,567,268
Миддлсбро £2,478,379
Халл Сити £1,916,525
Всего: £174,227,243

Годом ранее выплаты агентам составляли 130 млн. фунтов.