Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо заверил, что уже определился с будущим хавбека Аднана Янузая, но раскрывать свое решение не стал.

Бельгийский хавбек Красных Дьяволов Аднан Янузай нынешний сезон проводит на правах аренды в Сандерленде. Контракт игрока с МЮ рассчитан до лета 2018 года.

"Я принял решение, но не скажу его вам", — ответил Моуриньо на вопрос журналистов о том, определился ли он с будущим Янузая.

В прошлом сезоне Аднан провел 4 месяца в неудачной аренде в дортмундской Боруссии, где сыграл лишь 12 матчей. В августе он просил МЮ об уходе на постоянной основе.

Янузай отметился 5 голами в 63 матчах за Манчестер Юнайтед во всех турнирах. В нынешнем сезоне на счету бельгийца 21 игра и 3 результативных передачи в Премьер-лиге за Сандерленд.