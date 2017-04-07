Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо понимает, что в краткосрочной перспективе лучше 5 матчей выиграть и 5 проиграть, нежели 10 раз сыграть вничью, но в долгосрочной перспективе ситуация иная.

В нынешнем сезоне Манчестер Юнайтед проиграл только 3 поединка в Премьер-лиге. Однако Красные Дьяволы 12 раз расходились миром с соперниками, поэтому занимают лишь 6-е место, уступая 18 пунктов лидирующему Челси (при этом лондонцы сыграли на 1 поединок больше).

МЮ уже 20 матчей не знает горечи поражений в Премьер-лиге, но в 10 из них был зафиксирован ничейный результат.

"Я по-прежнему считаю, что мы сильно играем дома. Я чувствую так. Приятно осознавать, что мы не проигрываем много матчей", — заявил Моуриньо.

"20 игр без поражений. Я знаю, что за 10 ничьих дают 10 очков. 5 побед и 5 поражений – тогда бы мы набрали 15 очков, это лучше. Но если смотреть в долгосрочной перспективе, то я предпочитаю 10 ничьих. Это показывает, что команда достаточно сильна ментально, ее сложно обыграть".

9 апреля Манчестер Юнайтед ожидает выездной поединок против аутсайдера Премьер-лиги Сандерленда.