Англия

Менеджер Челси Антонио Конте опроверг слухи о том, что Андреа Пирло может стать его помощником на Стэмфорд Бридж.

За последние месяцы Пирло несколько раз был замечен не только на матчах Челси, но и на тренировочной базе клуба в Кобхэме.

А ранее на этой неделе Times сообщил, что Конте хочет сделать итальянского полузащитника своим помощником.

"Это очень странно, потому что Андреа Пирло все еще играет и он хочет продолжать играть. Я не знаю, зачем кто-то придумывает такую ситуацию", — сказал Конте на пресс-конференции.

Отметим, что Стив Холланд, помощник Конте в этом сезоне, покинет Челси предстоящим летом и присоединится к тренерскому штабу сборной Англии.