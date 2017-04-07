Англия

Менеджер Эвертона Рональд Куман готов предоставить возможность проявить себя игрокам академии.

Рональд Куман ищет положительные стороны в эпидемии травм среди игроков первой команды.

"Это возможность для молодых игроков проявить свои качества, показать, что они готовы к игре за первую команду", — сказал Куман.

"В матче против Манчестер Юнайтед в нашей заявке было семь игроков в возрасте 22-х лет или меньше. Это все из-за травм, но это хороший знак, это полезно для будущего этих молодых ребят".

В воскресном матче против Лестера, который состоится на Гудисон Парк, Эвертону из-за травм не помогут Рамиро Фунес-Мори, Аарон Леннон, Шеймус Коулман, Джеймс Маккарти, Янник Боласи и Мухамед Бешич, а также Эшли Уильямс, который отбывает дисквалификацию.