Англия

Менеджер Челси Антонио Конте опроверг слухи о том, что предстоящим летом он может покинуть Стэмфорд Бридж и возглавить миланский Интер.

Недавно итальянский агент Андреа Пасторелло заявил, что Конте может переехать на Сан Сиро спустя всего сезон у руля Челси.

"Я читал это интервью Андреа Пасторелло. Я не знаю, почему этот человек говорит обо мне и от моего имени", — заявил Конте на пресс-конференции.

"Мне не нравится, когда другой человек говорит за меня. Я остаюсь здесь, я очень счастлив в Челси".

За 8 туров до конца сезона Челси возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя на 7 очков.