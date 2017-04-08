Англия

Football.ua представляет анонс 7 матчей 32-го тура английской Премьер-лиги.

Тоттенхэм примет Уотфорд, Челси отправится к Борнмуту, Миддлсбро постарается в кои-то веки добыть победу (в игре с Бернли) и другие матчи — в анонсе Football.ua.

Тоттенхэм – Уотфорд

Суббота, 14:30, Лондон, Уайт Харт Лейн. Прямая трансляция – на телеканале Футбол 1.

Ориентировочные составы:

Тоттенхэм: Лопес – Дайер, Альдервейрельд, Вертонген – Уокер, Ваньяма, Дембеле, Дэвис – Эриксен, Алли – Сон.

Уотфорд: Гомес – Янмаат, Кэткарт, Мариаппа, Холебас – Капу, Дукуре, Клеверли – Амрабат, Ньянг – Окака.

Не сыграют: Ламела, Уинкс, Ворм, Роуз – Перейра, Сарате, Уотсон, Берами, Кабул, Бритос.

Под вопросом: Льорис, Ваньяма, Кейн – Клеверли, Дукуре, Дини, Гомес, Капу, Предль.

Бомбардиры: Кейн (19) – Дини (10).

Судья: Энтони Тейлор (24 матча, 101 желтая и 4 красных карточки).

Тоттенхэм пытается навязать Челси борьбу за чемпионство, хотя шансы даже на саму борьбу не очень высоки. Как бы там ни было, Шпоры обязаны побеждать Уотфорд, чтобы не выбыть из гонки, которая еще, по большому счету, и не началась.

Отличной новостью для Тоттенхэма стало возвращение главного бомбардира команды Харри Кейна. Забивший в нынешней АПЛ 19 мячей форвард вновь готов к бою и с Уотфордом, возможно, даже сыграет с первых минут. Хотя, скорее всего, Маурисио Почеттино решит лишний раз не рисковать здоровьем англичанина – ведь и без него команда одержала 3 победы в 3 играх.

В пользу Тоттенхэма говорит и его форма на Уайт Харт Лейн: в нынешней кампании Шпоры лишь дважды не побеждали перед родными болельщиками (привет, всем известный клуб из Манчестера!).

Уотфорд добыл две победы в двух предыдущих турах и на время может не переживать о борьбе за выживание. Но наверняка Шершни выйдут невероятно заряженными на встречу с Тоттенхэмом, ведь не обыгрывали его уже 7 матчей АПЛ кряду.

Тренеры говорят:

Маурисио Почеттино, Тоттенхэм: "Это очень хорошо, что мы вновь можем рассчитывать на Кейна. Он хорошо тренировался последние несколько дней. Я еще не решил, выйдет ли он в основе или останется в запасе".

Вальтер Маццари, Уотфорд: "Во вторник Уотфорд выдал одну из лучших игр за все время, что я его возглавляю. Кто бы ни вышел на поле с Тоттенхэмом – он будет иметь шанс доказать, что достоин играть".

Интересные факты:

- Тоттенхэм никогда не проигрывал Уотфорду в Премьер-лиге (В5 Н2).

- Шпоры непобедимы в 15 домашних матчах АПЛ (В13 Н2) – это лучшая серия с мая 2011 года.

- Трой Дини забивал 41 разной команде в футболке Уотфорда, но в воротах Тоттенхэма не отличился ни разу за 4 матча.

- Команда Маурисио Почеттино забивает в 23 играх АПЛ на Уайт Харт Лейн кряду.

прогноз 3:1

Манчестер Сити – Халл Сити

Суббота, 17:00, Манчестер, Этихад Стэдиум.

Ориентировочные составы:

Манчестер Сити: Кабальеро – Навас, Стоунз, Отаменди, Клиши – Фернандиньо – Стерлинг, Де Брайне, Силва, Сане – Агуэро.

Халл Сити: Якупович – Эльмохамади, Раноккья, Доусон, Робертсон – Маркович, Клукас, Ндиайе, Гросицки – Эвандро – Ниассе.

Не сыграют: Гюндоган, Жезус, Санья – Одубаджо, Элабделлауи, Кин, Мэйсон, Мбокани, Мэгуайр, Хаддлстоун.

Под вопросом: … — Люэр, Лениген.

Бомбардиры: Агуэро (15) – Эрнандес, Ниассе (по 4).

Судья: Джонатан Мосс (23 игры, 93 желтых и 3 красных карточки).

В прошлом туре Ман Сити проиграл Челси и в очередной раз подтвердил, что в нынешнем сезоне чемпионом ему не быть. Но парням Гвардиолы нечего посыпать голову пеплом – провал с чемпионством был известен давно, а сейчас нужно сражаться за место в топ-4. Летом в Ман Сити и так грядет грандиозная кадровая чистка, а если команда не выйдет в Лигу чемпионов, то полетят головы даже тех, кто при нынешних раскладах должен оставаться в клубе.

Халл впервые с октября покинул зону вылета. Тигры вообще хорошо выступают при Марку Силве – за период с португальцем во главе они набрали 4-е количество очков среди клубов всей АПЛ – 17 в 11 матчах. И все же, в обычный день Халл – не та команда, которая обязательно доставит проблемы злому Ман Сити.

Тренеры говорят:

Хосеп Гвардиола, Ман Сити: "Все ясно: осталось 8 матчей и нам нужно занять место в топ-4. Это – наша цель на остаток сезона".

Марку Силва, Халл Сити: "Было очень важно добыть 2 победы подряд. Теперь нас ждут 2 выездных поединка и нам нужно улучшить показатели за пределами своего поля".

Интересные факты:

- Халл Сити выиграл лишь 1 из 9 предыдущих матчей против Ман Сити (2:1 в феврале 2010; Н3 П5).

- Серхио Агуэро забил 25 мячей в последних 30 играх на Этихад Стэдиум – по голу каждые 99 минут.

- С момента первой победы на выезде (2:0 над Суонси) Халл разжился лишь 2 пунктами на чужом поле (Н2 П12).

- После назначения Марку Силвы лишь Челси (23), Тоттенхэм (23) и Эвертон (21) набрали больше очков, чем Халл (17).

прогноз 4:1

Миддлсбро – Бернли

Суббота, 17:00, Миддлсбро, Риверсайд.

Ориентировочные составы:

Миддлсбро: Вальдес – Барраган, Айяла, Гибсон, Хасбенд – де Роон, Клейтон – Траоре, Рамирес, Даунинг – Негредо.

Бернли: Хитон – Лоутон, Кин, Ми, Уорд – Бойд, Хендрик, Бартон, Брэди – Грей, Воукс.

Не сыграют: Чемберс, Френд, Фабио – Гудмундссон, Марни, Лонг.

Под вопросом: Рамирес – Дефур.

Бомбардиры: Негредо (7) – Грей (8).

Судья: Мартин Аткинсон (22 игры, 76 желтых и 2 красных карточки).

В прошлом туре атака Миддлсбро в кои-то веки разродилась 2 голами – да только вот защита подкачала, пропустив от Халла 4. Временный тренер Речников Стив Агнью признал, что он "не сумел найти нужный баланс" – что же, у него было несколько дней, чтобы над этим поработать.

Боро занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Если Речники еще лелеют надежду спастись, то никакой результат, кроме победы над Бернли не будет приемлемым. Соперник Миддлсбро по Чемпионшипу в прошлом сезоне, Бернли, играет на выезде катастрофически плохо – 3 очка за весь сезон.

Тренеры говорят:

Стив Агнью, Миддлсбро: "Мы обладаем бойцовским духом и докажем это на поле".

Шон Дайч, Бернли: "Победа над Стоком дала нам возможность чуть спокойнее вздохнуть и более расслабленными подходить к последним 7 матчам".

Интересные факты:

- Бернли надеется дважды в сезоне обыграть Миддлсбро в чемпионате. Такое Бордовым не удавалось с сезона 1953/1954.

- Миддлсбро не может победить в последних 5 домашних матчах Премьер-лиги (Н3 П2).

- Боро выиграл 9 из 11 матчей против новичков элиты (Н1 П1).

- Альваро Негредо поучаствовал в 11 голах Речников в АПЛ (7 голов, 4 ассиста) в этом сезоне. Никто из остальных игроков команды не вовлечен более, чем в 5 мячей.

прогноз 0:0

Сток Сити – Ливерпуль

Суббота, 17:00, Сток-он-Трент, bet365 Стэдиум.

Ориентировочные составы:

Сток: Грант – Шоукросс, Инди, Муньеса – Диуф, Кэмерон, Адам, Питерс – Аллен, Арнаутович – Бераино.

Ливерпуль: Миньоле – Клайн, Матип, Ловрен, Милнер – Джан, Лукас, Вейналдум – Фирмино, Коутиньо – Ориги.

Не сыграют: Батленд, Айрленд – Мане, Ингз, Хендерсон, Лаллана.

Под вопросом: Диуф, Муньеса, Уолтерс – Коутиньо, Матип.

Бомбардиры: Аллен (6) – Мане (13).

Судья: Майк Дин (23 игры, 90 желтых и 5 красных карточек).

Для Ливерпуля наступает самый сложный момент сезона. Команде нужно набирать как можно больше очков в оставшихся матчах, чтобы финишировать в зоне Лиги чемпионов, а матчей против команд из топ-7 больше не осталось. Не добавляет оптимизма и тот факт, что Красным придется играть без травмированного Садио Мане – из-за травмы колена сенегалец уже не сыграет в этом сезоне.

В прошом туре Красные вновь подтвердили гипотезу о том, что игры с сильными соперниками им даются проще – подопечные Юргена Клоппа добились лишь ничьей со скромным Борнмутом (2:2).

Сток, тем временем, выступает очень нестабильно. Для Гончаров будто вновь наступило начало сезона, когда им понадобилось 8 матчей, чтобы отпраздновать первую победу. Они проиграли 3 последних матча, но борьба за выживание Стоку все же вряд ли грозит – 36 очков после 31 игры выглядят слишком хорошим багажом, чтобы вылетать.

Тренеры говорят:

Марк Хьюз, Сток Сити: "Ливерпуль – топ-команда, которая настроена на победу в каждом матче. Для них игра против Борнмута – упущенная возможность".

Юрген Клопп: "Коутиньо все еще болен. Он не тренировался в Мелвуде в четверг, не тренировался в пятницу. Да, он побеседовал с врачом и уже выглядит намного лучше (в пятницу – прим.), но все равно его состояние пока что не очень".

Интересные факты:

- Ливерпуль выиграл 6 из последних 7 матчей АПЛ против Стока.

- Гончары проиграли лишь 1 из последних 9 домашних матчей Премьер-лиги (Н4 В4).

- В матчах АПЛ с участием Ливерпуля в этом сезоне забивалось больше всего голов – 105.

- Ливерпуль – любимый соперник для Джонатана Уолтерса, который отправил в ворота Красных 6 мячей.

прогноз 2:2

Вест Бромвич Альбион – Саутгемптон

Суббота, 17:00, Уэст-Бромидж, Хоторнс.

Ориентировочные составы:

Вест Бром: Фостер – Доусон, Маколи, Эванс, Ньом – Флетчер, Ливермор – Филлипс, Моррисон, Чадли – Рондон.

Саутгемптон: Форстер – Седрик, Стивенс, Йосида, Макквинн – Класси, Хойбьерг – Уорд-Праус, Тадич, Редмонд – Лонг.

Не сыграют: … — Таргетт, Остин, Маккарти, ван Дейк, Ромеу.

Под вопросом: Филлипс — Габбьядини, Буфал, Бертранд, Дэвис.

Бомбардиры: Рондон (7) – Остин, Редмонд (по 6).

Судья: Крис Каванаг.

Вест Бром посреди недели уступил Уотфорду. К счастью для болельщиков Дроздов, теперь команда возвращается на Хоторнс, а при домашней публике она выиграла 8 из последних 10 матчей. У Святых прошлый тур выдался получше – победа над набравшим было ход Кристал Пэлас. Другое дело, что нынешний сезон не очень успешен для клуба с Сэнт-Мери, который уже привык сражаться за Лигу Европы, а сейчас идет в середине таблицы без шансов на еврокубки.

ВБА, скорее всего, тоже не попадет в еврокубки. Тем не менее, Дрозды стремятся занять 8-е место, повторив достижение 2013 года – лучший результат с 1981. Особенным может стать этот сезон и для менеджера Вест Брома Тони Пьюлиса – никогда ранее он еще не финишировал в верхней половине таблицы.

К слову, Саутгемптон является образцом для подражания для Тони Пьюлиса. Ждем массу талантов и множество многомилионных продаж в ВБА через пару лет?

Тренеры говорят:

Тони Пьюлис, ВБА: "Саутгемптон – пример великолепной экономической модели для Премьер-лиги. Они находят много игроков, скаутская служба у Святых работает очень хорошо".

Клод Пюэль, Саутгемптон: "Вест Бром – сильная, хорошо организованная команда. Против нее всегда тяжело играть".

Интересные факты:

- ВБА не удавалось забить Святым в 5 из последних 7 матчей АПЛ.

- Саутгемтон лишь 1 раз проигрывал Дроздам и дома, и на выезде по ходу 1 сезона АПЛ.

- Вест Бром выиграл 8 из последних 10 матчей на Хоторнс.

- Натан Редмонд уже забил 6 голов в АПЛ – повторение личного рекорда.

прогноз 2:1

Вест Хэм – Суонси

Суббота, 17:00, Лондон, Олимпийский.

Ориентировочные составы:

Вест Хэм: Рандольф – Байрэм, Фонте, Коллинз, Масуаку – Антонио, Нобл, Куяте, Лансини – Сако, Кэрролл.

Суонси: Фабиански – Нотон, Фернандес, Моусон, Ольссон – Фер, Корк, Кэрролл – Раутледж, Айю, Сигурдссон.

Не сыграют: Огбонна, Обьянг, Рид – Ранхель, Дайер, Бриттон.

Под вопросом: Антонио, Крессвелл – Льоренте.

Бомбардиры: Антонио (9) – Льоренте (11).

Судья: Кевин Френд (17 игр, 77 желтых и 1 красная карточка).

Фанатам Вест Хэма можно только посочувствовать. Команда уже 5 матчей подряд проигрывает и особых предпосылок для изменения картины не видно. Не добавляет радости и неопределенность вокруг персоны главного тренера – ходят слухи, что Славен Билич покинет клуб после завершения нынешней кампании.

Из-за последних неудач Молотки лишь на 5 пунктов опережают зону вылета — как раз нынешнего соперника Суонси. Лебедей должен окрылять шанс сократить отставание от Вест Хэма: если подопечные Пола Клемента одержат победу, то от деморализованных Молотков их будет отделять только 2 очка.

Расстояние могло бы быть и короче, да только валлийцы в прошлом туре умудрились проиграть Тоттенхэму 1:3, хотя до 88-й минуты вели в счете. Лебеди занимают 18-е место, что не может радовать никого из неравнодушных к клубу людей – ведь Суонси уже прочно прописался в Премьер-лиге и вылетать в Чемпионшип совсем не хочется.

Тренеры говорят:

Славен Билич, Вест Хэм: "Мы должны верить. Если у нас будет вера, то вернем и уверенность. Мы верим, что можем обыграть Суонси".

Интересные факты:

- Вест Хэм проиграл только 1 из последних 6 матчей против Суонси (В4 Н3).

- Вест Хэм может проиграть 6 поединков АПЛ кряду впервые с 2010 года.

- Энди Кэрролл забил 5 голов и сделал 3 ассиста в последних 6 матчах АПЛ против Суонси.

- Гилфи Сигурдссон принял непосредственное участие в 8 из 15 выездных голов Лебедей в АПЛ в нынешнем сезоне (53%).

Прогноз 3:1

Борнмут – Челси

Суббота, 19:30, Борнмут, Дин Корт. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Ориентировочные составы:

Борнмут: Боруц – Фрэнсис, Смит, Кук, Дэниэлс – Фрейзер, Артер, Уилшир, Пью – Кинг, Афобе.

Чесли: Куртуа – Зума, Луис, Кэхилл – Аспиликуэта, Матич, Канте, Алонсо – Педро, Коста, Азар.

Не сыграют: Уилсон, Федеричи, Сармен, Мингс — …

Под вопросом: … — Мозес.

Бомбардиры: Кинг (12) – Коста (17).

Судья: Андре Марринер (22 игры, 83 желтых и 1 красная карточка).

Челси в прошлом туре доказал, что осечка с Кристал Пэлас (1:2) была не более, чем случайностью – на бумаге грозный Ман Сити был вполне убедительно повержен с тем же счетом 2:1. Парни Антонио Конте в нынешней кампании проигрывают крайне редко – лишь 4 раза, по 2 дома и на выезде.

Шанс Борнмута может заключаться в игре Тоттенхэма. Шпоры свой поединок проведут раньше и вот если они оступятся в игре с Уотфордом – тогда может и у Челси появится небольшой намек на расслабленность. Сами по себе Вишни очень даже неплохи – уже 5 матчей они не знают поражений. В последнем туре, к примеру, один из борцов за Лигу чемпионов, Ливерпуль, довольствовался лишь очком в игре с ними.

Менеджер Борнмута Эдди Хау утверждает, что команда чувствует себя "хорошо и уверенно". Что же, им потребуется эта уверенность, чтобы рассчитывать на очки в игре против Челси.

Тренеры говорят:

Эдди Хау, Борнмут: "Ничья на Энфилде очень важна для нас. Мы поверили, что можем набирать очки в игре с любым оппонентом".

Антонио Конте, Челси: "Если кто-то думает, что Челси будет легко с Борнмутом, он глубоко заблуждается. Сейчас в чемпионской гонке участвуют 2 команды, Челси и Тоттенхэм, но всякое случается".

Интересные факты:

- После поражения 0:1 от Борнмута в декабре 2015 Челси выиграл 2 матча у Вишен, забив при этом 7 голов.

- Челси проиграл только 1 из последних 12 выездных поединков Премьер-лиги, победив в 9 случаях.

- Эден Азар забил 3 гола в предыдущих 3 играх АПЛ против Борнмута.

- Джошуа Кинг забил 4 гола и сделал ассист в последних 5 поединках Премьер-лиги на Дин Корт.

прогноз 0:2

Евгений Музыка, Football.ua