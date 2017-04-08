Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо отметил проблемы в атакующей линии команды.

Жозе Моуриньо пожаловался на то, что в команде нет игроков с "инстинктом хищника", которые могли бы забивать голы.

"Мы имеем некоторых игроков, которые на самом деле не любят забивать голы. Они хорошие футболисты, креативные, они могут созидать, но на самом деле они не из категории "убийц", — признался Моуриньо.

"Я приведу простой пример. Когда мы играем на Олд Траффорд и доминируем над соперником... Думаю, Чичарито забил бы 20 голов легко. Даже если бы выходил со скамейки на 10 или 20 минут, у него было бы 20 голов. Это парень, который подбирает мяч и...Бум! Гол", — привел пример наставник МЮ.

"Мы не забиваем достаточно голов, а команды, которые приезжают на Олд Траффорд, знают об этом. Они чувствуют это и защищаются", — констатировал Моуриньо.

На данный момент МЮ забил в АПЛ 43 гола в 29 матчах. По количеству забитых голов манкунианцы уступают даже таким командам, как Эвертон и Борнмут.