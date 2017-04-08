Англия

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино сравнил своего подопечного Харри Кейна с Лионелем Месси.

Харри Кейн пропустил несколько матчей Тоттенхэма из-за травмы. Теперь же игрок готов помочь своей команде в матче с Уотфордом.

Главный тренер Шпор Маурисио Почеттино возлагает большую роль на Кейна и видит в нем ту же роль, которая у Лионеля Месси в Барселоне.

"Я не сомневаюсь в Харри Кейне. Играет ли он со старта или нет, я думаю, что Харри один из наших лучших игроков", — сказал Почеттино.

"В Барселоне Месси был травмирован в течении месяца, но клуб продолжал побеждать. Затем Месси вернулся и стало еще лучше. Месси и Кейн — разные имена, но нет сомнений, что Харри один из лучших в Тоттенхэме".

"Посмотрим, начнет ли он игру на скамейке запасных или в старте, но хорошая новость в том, что он готов. Это великолепная новость, а его возвращение может стать толчком для нас", — доволен тренер Тоттенхэма.

Встреча Тоттенхэм – Уотфорд пройдет 8 апреля на Уайт Харт Лейн. Начало – в 14.30 по киевскому времени.