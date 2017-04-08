Англия

Главный тренер Челси Антонио Конте считает, что клуб принял правильное решение, вернув из аренды центрального защитника Нэйтана Аке.

Первую половину сезона Аке провел в аренде в Борнмуте. Там 22-летний голландец набрал хорошую форму и демонстрировал сильную игру, что привело к досрочному возвращению игрока в Лондон.

Тем не менее, после возвращения Аке не получил шанса показать свои возможности в матчах чемпионата. Защитник провел лишь две игры за Синих в Кубке Англии.

Несмотря на это, наставник Челси Антонио Конте уверен в том, что возвращение Аке было правильным решением.

"Думаю, это было правильное решение, потому что нам было важно, чтобы он находился в составе нашей команды, в том числе и потому, что нам важно оценивать наших игроков и отмечать улучшения в их игре", — сказал Конте.

"Если мы находим игрока, который способен попасть в состав, мы должны дать ему возможность, позволив продемонстрировать мне и клубу свой потенциал. Почему нет? Я счастлив, что в нашей команде есть Нэйтан".

"Нелегко приходить в команду и конкурировать за место в составе с пятью хорошими центральными защитниками. Я доволен его самоотдачей и отношением, это хороший игрок, его возвращение из аренды было правильным решением".