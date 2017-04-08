Англия

Полузащитник Челси Виктор Мозес восстановился после повреждения и готов помочь своей команде.

Из-за повреждения Мозес пропустил недавние матчи своей команды против Кристал Пэлас (1:2) и Манчестер Сити (2:1).

На пресс-конференции перед матчем с Борнмутом наставник Синих Антонио Конте поведал о готовности 26-летнего нигерийца.

"Виктор Мозес тренировался с нами вчера и сегодня, я должен оценить ситуацию и затем принять оптимальное решение для команды, но он готов сыграть", — сказал Конте.

"Мозес показал в этом сезоне, что он является важным игроком, но за последние 2 игры мы продемонстрировали, что можем играть и без него. Также мы доказывали это в прошлом, когда в нашей команде отсутствовали другие футболисты".

Поединок между Челси и Борнмутом состоится в рамках 32-го тура АПЛ.

В текущем сезоне Мозес провел за Челси 27 матчей в АПЛ, забил три гола и отдал три ассиста.