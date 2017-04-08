Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола дал свой комментарий в преддверии поединка с Халл Сити.
ХОСЕП ГВАРДИОЛА, GETTY IMAGES
08 апреля 2017, 12:51
В рамках 32-го тура чемпионата Англии Ман Сити на Этихаде сразится с Халл Сити.
"Я знаю тренера Халл Сити по его работе в Олимпиакосе и по Лиге чемпионов/ Он проделал огромную работу в Халл Сити и добился видимых результатов", — сказал Гвардиола на предматчевой пресс-конференции.
"Мне нравится игра Тигров. В команде много талантливых футболистов, и они предпочитают атакующий стиль игры. Халл Сити заслуживает свое место в АПЛ".
Перед стартом 32-го тура Горожане с 58-ю очками располагаются на 4-м месте в турнирной таблице АПЛ.