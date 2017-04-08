Англия

Полузащитник Манчестер Сити Фабиан Делф и защитник команды Венсан Компани рискуют не сыграть в ближайшем матче Горожан.

В рамках 32-го тура чемпионата Англии Ман Сити в родных стенах сразится с Халл Сити.

"Решим, готовы ли Делф и Компани играть непосредственно перед матчем. Фабиан превосходно выступил в матче с Челси и заслуживает играть чаще", — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

"У Венсана была серьезная травма, и восстановление заняло много времени, но в последние две-три недели он был готов выходить на поле".

"Я рад за обоих игроков, они заслуживают быть с командой. Я всегда доволен, когда у футболистов есть возможность бороться за победы. Они отлично сыграли в гостях у Челси", — добавил тренер.

Перед стартом 32-го тура Ман Сити с 58-ю очками располагается на 4-м месте в турнирной таблице АПЛ.