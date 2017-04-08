Англия

Главный тренер Челси Антонио Конте поделился своими ожиданиями от матча с Борнмутом.

В рамках 32-го тура АПЛ Челси на выезде сразится с Борнмутом.

"Матч против Борнмута — серьезное испытание для нас, поскольку играть против Манчестер Сити было непросто, это была большая игра и выдающаяся атмосфера, после чего, спустя 3 дня, нам предстоит ещё один тяжелый матч", — сказал Конте на предматчевой пресс-конференции.

"У Борнмута очень хорошая команда с хорошим тренером. У них интересный стиль игры. Я знаю, что на их стадионе царит шумная атмосфера. Думаю, мы должны сыграть очень внимательно, потому что, если мы будем думать, что завтра нас ожидает простой матч, мы допустим большую ошибку".

"Чемпионская гонка продолжается. Думаю, сейчас в ней принимают участие только Челси и Тоттенхэм, но всякое может случиться. Ещё предстоит разыграть 24 очка, другие команды тоже могут включиться в гонку".

Перед стартом 32-го тура Челси с 72-мя баллами располагается на первом месте в турнирной таблице АПЛ, опережая второй Тоттенхэм на 7 баллов.