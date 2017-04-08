Полузащитник Ливерпуля Филиппе Коутиньо может пропустить матч 32-го тура английской Премьер-лиги.
Филиппе Коутиньо, Getty Images
08 апреля 2017, 12:30
24-летний хабек болен и может не сыграть в предстоящем гостевом матче со Сток Сити в рамках 32-го тура чемпионата Англии. Об рассказал главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.
"Фил еще болеет. Он отсутствовал на тренировках в четверг и в пятницу. Ему уже лучше, но мы еще посмотрим, сможем ли выпустить его на поле. Игра со Стоком уже близко, но мы дадим ему столько времени, сколько ему потребуется", — цитирует Клоппа The Telegraph.
В текущем сезоне АПЛ Коутиньо забил восемь голов и сделал шесть результативных передач в 24 матчах.