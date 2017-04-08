Англия

Полузащитник Ливерпуля Филиппе Коутиньо может пропустить матч 32-го тура английской Премьер-лиги.

24-летний хабек болен и может не сыграть в предстоящем гостевом матче со Сток Сити в рамках 32-го тура чемпионата Англии. Об рассказал главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

"Фил еще болеет. Он отсутствовал на тренировках в четверг и в пятницу. Ему уже лучше, но мы еще посмотрим, сможем ли выпустить его на поле. Игра со Стоком уже близко, но мы дадим ему столько времени, сколько ему потребуется", — цитирует Клоппа The Telegraph.

В текущем сезоне АПЛ Коутиньо забил восемь голов и сделал шесть результативных передач в 24 матчах.