Полузащитник Арсенала Аарон Рэмси встал на защиту своего наставника Арсена Венгера, назвав француза "блестящим" менеджером.
Аарон Рэмси, - Getty Images
08 апреля 2017, 13:10
По ходу нынешнего сезона болельщики Арсенала не раз выражали свое недовольство работой главного тренера команды. Со временем негативный настрой в адрес Венгера перерос в настоящие массовые протесты против него.
Пока фанаты требуют увольнения мсье Арсена, футболисты Арсенала один за другим встают на защиту своего наставника. Очередным игроком, высказавшимся в поддержку Венгера, стал Аарон Рэмси.
"Тренер ничего нам не говорит относительно своего нового контракта. Венгер – наш менеджер, и мы с удовольствием играем за него", — сказал Аарон.
"Он всегда был блестящим наставником для нас, и, надеюсь, мы сможем отплатить ему хорошей концовкой сезона и выиграть что-то для него".
"Среди игроков мы никогда не обсуждали уход Арсена. Мы просто хотим выходить на поле и пытаться выиграть каждый матч, потому все футболисты сосредоточены на тяжелой работе в течение недели, которая поможет хорошо выступить во время уикенда", — подытожил Рэмси.
В данный момент Арсенал занимает пятое место в чемпионате Англии, на 4 очка отставая от Манчестер Сити. При этом Канониры имеют одну игру в запасе.