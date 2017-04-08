Англия

Полузащитник Арсенала Аарон Рэмси встал на защиту своего наставника Арсена Венгера, назвав француза "блестящим" менеджером.

По ходу нынешнего сезона болельщики Арсенала не раз выражали свое недовольство работой главного тренера команды. Со временем негативный настрой в адрес Венгера перерос в настоящие массовые протесты против него.

Пока фанаты требуют увольнения мсье Арсена, футболисты Арсенала один за другим встают на защиту своего наставника. Очередным игроком, высказавшимся в поддержку Венгера, стал Аарон Рэмси.

"Тренер ничего нам не говорит относительно своего нового контракта. Венгер – наш менеджер, и мы с удовольствием играем за него", — сказал Аарон.

"Он всегда был блестящим наставником для нас, и, надеюсь, мы сможем отплатить ему хорошей концовкой сезона и выиграть что-то для него".

"Среди игроков мы никогда не обсуждали уход Арсена. Мы просто хотим выходить на поле и пытаться выиграть каждый матч, потому все футболисты сосредоточены на тяжелой работе в течение недели, которая поможет хорошо выступить во время уикенда", — подытожил Рэмси.

В данный момент Арсенал занимает пятое место в чемпионате Англии, на 4 очка отставая от Манчестер Сити. При этом Канониры имеют одну игру в запасе.