Англия

Футболисты Арсенала рискуют не досчитаться солидных финансовых бонусов из-за плохих результатов.

Игроки Арсенала могут не досчитаться премий, Getty Images

Игроки Арсенала могут не досчитаться премий, Getty Images

Футболисты лондонского Арсенала суммарно потеряют около 6 миллионов евро, если не смогут квалифицироваться в Лигу чемпионов, сообщает The Times.

Руководство клуба награждает футболистов за достижение группового этапа еврокубках. В среднем, этот бонус составляет 230 тысяч евро на игрока, но каждый футболист получает разную сумму.

Сам клуб также рискует финансовыми потерями, поскольку не получит выплат от УЕФА за выступление в Лиге чемпионов.

После 29-ти сыгранных матчей Арсенал расположился на пятой строчке, отставая от идущего четвертым Манчестер Сити на 4 очка и имея матч в запасе.