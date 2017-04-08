Англия

Главный тренер Лестера Крэйг Шекспир прокомментировал предстоящий матч с Эвертоном в 32-м туре чемпионата Англии.

Менеджер Лис заявил, что его футболисты настраиваются на игру с Эвертоном в чемпионате Англии и не думают о предстоящем матче Лиги чемпионов с Атлетико.

"У нас припасено кое-что для Эвертона. Надеюсь, что все будут готовы к игре. Я определюсь со стартовым составом в ближайшие сутки. Мы будем играть на победу. Сейчас наша цель — Эвертон, а не Атлетико. Разговоры о Лиге чемпионов никто не запрещал, но пока мы это не обсуждаем", — цитирует Шекспира Goal.com.

Напомним, что тренер Лестера Крэйг Шекспир заявил, что Морган не сыграет в АПЛ с Эвертоном и наверняка пропустит матч с Атлетико в Лиге чемпионов.