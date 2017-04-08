Англия

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился своими впечатлениями от первого сезона во главе клуба.

Хосеп Гвардиола нормально отнесся к тому, что его первый сезон в Манчестер Сити проходит не так успешно, как ожидалось. Тренер уверяет, что извлек много уроков и ожидает, что в ближайшее время ситуация улучшится.

"Определенно, я стану лучше. Этот сезон будет уроком для меня", — признал Гвардиола.

"Это нормально, когда спустя семь-восемь лет ты, как тренер, имеешь сезон, в котором не добиваешься такого успеха, как прежде. Такое может случиться и ты учишься этому", — рассказал тренер.

"Я никогда не мог представить в Барселоне, Баварии или здесь, что я буду знать абсолютно обо всем. Я старался адаптироваться настолько, насколько это возможно. Я сделал это и, я думаю, мы станем лучше".

"Я уже чувствую, что мы добились прогресса. Для меня это интересный год — как менеджер я росту, чтобы справиться с ситуацией. Я не жаловался и не опускал руки", — добавил Гвардиола.

Стоит отметить, что в ближайшем матче с Халл Сити могут не сыграть Делф и Компани.