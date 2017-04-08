Дублем и голевой передачей в составе лондонского клуба отметился Сон Хын Мин.

Данный успех позволил занимающим второе место Шпорам набрать 68 пунктов и сократить отставание от лидирующего Челси до четырех очков.

Тоттенхэм – Уотфорд 4:0

Голы: Алли, 33, Дайер, 39, Сон, 44, 55

Тоттенхэм: Льорис – Дайер, Альдервейрельд, Вертонген – Триппьер, Янссен (Кейн, 61), Дембеле (Сиссоко, 75), Дэвис – Эриксен, Алли – Сон (Ономах, 88)

Уотфорд: Гомес — Кэткарт, Холебас, Янмаат, Мариаппа — Амрабат (Дини, 70), Дукуре (Суньига, 59), Клеверли, Ньянг — Окака (Кабаселье, 84), Саксэсс

Предупреждение: Дукуре