Полузащитник Порту Ясин Браими может продолжить свою карьеру в Эвертоне.
Ясин Браими, Getty Images
08 апреля 2017, 16:47
По информации O Jogo, Эвертон уже ведет переговоры с Браими. Источник сообщает, что футболист сменил своего агента и готов к переезду в другой клуб. Возможная сумма трансфера и заработная плата футболиста пока не сообщается.
Помимо Эвертона на футболиста претендует Ювентус, ПСЖ и Ницца.
Отметим, что в контракте футболиста прописана клаусула в размере 50 миллионов евро.
В этом сезоне за Порту 27-летний алжирец сыграл 26 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.