Англия

Полузащитник Порту Ясин Браими может продолжить свою карьеру в Эвертоне.

По информации O Jogo, Эвертон уже ведет переговоры с Браими. Источник сообщает, что футболист сменил своего агента и готов к переезду в другой клуб. Возможная сумма трансфера и заработная плата футболиста пока не сообщается.

Помимо Эвертона на футболиста претендует Ювентус, ПСЖ и Ницца.

Отметим, что в контракте футболиста прописана клаусула в размере 50 миллионов евро.

В этом сезоне за Порту 27-летний алжирец сыграл 26 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.