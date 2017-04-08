Англия

Бывший тренер мюнхенской Баварии Оттмар Хитцфельд считает, что уровень медицины на Туманном Альбионе значительно ниже, чем в Швейцарии и Германии.

Полузащитник швейцарской сборной и английского Сток Сити Джердан Шакири пропустил из-за проблем с голенями на обеих ногах уже девять матчей, хотя изначально ожидалось, что он будет оставаться вне игры не более двух недель.

По мнению Хитцфельда, столь длительное восстановление Джердана связано с низким уровнем английских врачей.

"Проблема в том, что общий уровень медицины в Англии не столь высок, не так развит, как в Швейцарии или Германии", — сказал Оттмар.

"Английские доктора хуже, чем швейцарские или немецкие в отношении быстроты восстановления игроков и возвращения их физической формы. В этом деле Швейцария и Германия далеко впереди".

"Джердан – сильный молодой человек. У него невероятные мышцы, а голени по ширине такие же, как мои бедра. Это делает его более уязвимым к травмам, особенно из-за того, что Шакири много полагается на скоростные рывки".

"Лучшие врачи были в Баварии. Доктор Ханс-Вильгельм Мюллер-Вольфхарт – гений на всю Европу", — считает Хитцфельд.

В нынешнем сезоне Шакири провел за Сток 14 матчей, отметившись тремя забитыми мячами.