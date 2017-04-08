Англия

Нападающий Тоттенхэма Сон Хын Мин стал первым футболистом из Южной Кореи, которому удалось забить 10 голов в одном сезоне чемпионата Англии.

В матче 32-го тура чемпионата Англии Шпоры дома принимали Уотфорд. Хозяева разгромили Шмелей (4:0), а Сон отличился дублем.

Теперь на счету корейца 11 забитых голов в текущем сезоне АПЛ. Таким образом, нападающий стал первым южнокорейским футболистом, которому удалось забить 10 голов в течении одного чемпионата Англии.

Всего за Шпор форвард сыграл 39 матчей в этом сезоне, в которых забил 18 голов и отдал 7 ассистов.