Англия

Менеджер Уотфорда Вальтер Маццарри прокомментировал выездное поражение своей команды в матче Премьер-лиги против Тоттенхэма (0:4).

Шпоры трижды отличились в первом тайме благодаря ударам Алли, Дайера и Сона, а во втором тайме кореец оформил дубль.

"Мы очень хорошо начали матч, показывали очень хорошую игру. К сожалению, в первом тайме они нанесли три отличных удара из-за пределов штрафной и все три оказались голами. После перерыва мы немного потеряли мотивацию", — заявил Маццарри.

"Я доволен своими игроками. Нам удавалось перекрывать пространство, мы очень хорошо контратаковали, и единственное, в чем мы могли сыграть лучше, это в моменте с их голами".

На данный момент Уотфорд занимает 10-ю позицию в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 37 очков после 31-го матча.