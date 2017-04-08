Англия

Главный тренер Челси Антонио Конте заявил, что по-прежнему рассчитывает на форварда Диего Косту.

На счету Диего Косты 17 голов в этом сезоне АПЛ, только три из них он забил в 2017 году.

"Меня не волнует статистика Косты. Такое бывает, и для меня главное — отдача и дисциплина во время игры. Мне важно, что он делает именно то, о чем я прошу. В большинстве случаев ему просто не везло, но такой игрок, как Диего Коста, может забить в любом матче, и я думаю, он это сделает", - цитирует Конте официальный сайт Челси.

"Опыт Диего Косты и личностные качества очень важны для команды. Голы важны для форварда, но я думаю, он знает, что для нас он важный игрок, забивает он или нет. Ему надо продолжать так же выкладываться, и я уверен, голы придут. Я провожу беседу с игроком, если он недостаточно выкладывается, если я недоволен его отдачей или поведением, но не когда он не забивает. Диего демонстрирует отличный футбол, и я повторяю, он делает то, что я прошу".

Отметим, что Коста занимает четвертое место в списке бомбардиров АПЛ.