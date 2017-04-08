Англия

Менеджер Тоттенхэма Маурисио Почеттино прокомментировал домашнюю победу своей команды в матче Премьер-лиги против Уотфорда (4:0).

Шпоры трижды отличились в первом тайме благодаря дальним ударам Алли, Дайера и Сона, а во втором тайме кореец оформил дубль.

"Команда заслуживает всяческих похвал, потому что мы играли очень хорошо, были полны энергии. Мы забили четыре гола, но, думаю, должны были забивать еще больше. Я очень доволен и очень горжусь игрой своей команды", — сказал Почеттино.

"Уотфорд хорошо начал матч, с хорошей энергией и большой мотивацией. Было трудно, но мы сохраняли спокойствие, наращивали темп. После 15-й минуты мы контролировали игру, доминировали, создавали моменты. Мы полностью заслужили эти три очка".

На данный момент Тоттенхэм занимает 2-ю позицию в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 68 очков после 31-го матча, и отстает от Челси на 4 очка. При этом у "синих" есть матч в запасе.