Состоялись пять поединков 32-го тура АПЛ.
Манчестер Сити — Халл Сити 3:1
Голы: Аль-Мухамади (автогол) 31, Агуэро, 48, Делф, 64 — Раноккия, 85
Манчестер Сити: Браво — Коларов, Стоунз, Клиши, Навас — Туре (Фернандо, 74), Делф, Силва (Ихеаначо,73), Стерлинг, Сане — Агуэро
Халл Сити: Якупович — Доусон, Раноккия, Робертсон, Ндиайе — Эвандро (Эрнандес, 58), Аль-Мухаммади, Клукас (Хенриксен, 58), Маркович, Гросицки — Ньяссе
Предупреждения: Эвандро, Ндиайе
Мидлсбро — Бернли 0:0
Мидлсбро: Вальдес — Айяла, Гибсон, Барраган, Эспиноса (Бэмфорд, 83) — Лидбиттер, Даунинг, Форшоу, Клейтон — Стуани (Негредо, 58), Гестед (Траоре, 69)
Бернли: Хитон — Кин, Уорд, Лоутон, Ми — Бойд, Хендрик, Бартон, Брэйди — Барнс (Тарковски, 90), Грэй
Предупреждения: Уорд, Барнс, Кин
Сток Сити — Ливерпуль 1:2
Голы: Уолтерс, 44 — Коутиньо, 70, Фирмино, 72
Сток Сити: Грант — Шоукросс, Кэмерон, Питерс, Мартинс Инди — Аллен (Адам, 27), Шакири, Арнаутович, Джонсон — Уолтерс (Уэлан, 68), Бераино
Ливерпуль: Миньоле — Ловрен, Матип, Клайн, Клаван — Джан, Милнер, Вейналдум, Александер-Арнолд (Коутиньо, 46) — Вудберн (Фирмино, 46), Ориги (Старридж, 68)
Предупреждения: Клаван, Фирмино
Вест Бромвич — Саутгемптон 0:1
Голы: Класи, 25
Вест Бромвич: Фостер — Маколи (Брант, 53), Ньом, Доусон, Эванс — Ливермор, Флетчер (Робсон-Кану, 66), Моррисон, Филлипс (Макклейн, 62), Шадли — Рондон
Саутгемптон: Форстер — Стивенс, Бертран, Соареш, Йосида — Класи, Хейбьерг, Тадич, Уорд-Прауз (Маккуин, 71), Редмонд (Симс, 71) — Лонг
Предупреждения: Эванс, Филлипс — Соареш, Форстер
Вест Хэм — Суонси
Голы: Куяте, 44
Вест Хэм: Рэндолф — Фонте, Масуаку, Байрэм, Коллинз — Лансини, Антонио, Снодграсс (Фегули, 71), Куяте, Айю (Фернандес, 86) — Нобл
Суонси: Фабианьски — Моусон, Ольссон, Нотон, Фернандес — Корк (Монтеро, 65), Сигурдссон, Фер, Раутледж (Нарсинг, 46) — Айю, Кэрролл (Льоренте, 46)
Предупреждения: Нобл, Куяте, Лансини, Айю — Фернандес