Англия

В матче против Сток Сити полузащитник Ливерпуля Коутиньо забил свой 30-й гол в Премьер-лиге и единолично возглавил список самых результативных бразильцев в истории турнира.

Коутиньо начал матч на скамейке запасных, но появился на поле после перерыва, а на 70-й минуте сравнял счет точным ударом в угол ворот.

Этот гол позволил полузащитнику Ливерпуля обойти икону Миддлсбро Жуниньо Паулисту в списке лучших бразильских бомбардиров в истории Премьер-лиги.

Топ-5 бомбардиров в истории Премьер-лиги среди бразильцев:

Коутиньо (Ливерпуль) — 30 голов (133 матча)

Жуниньо (Миддлсбро) — 29 голов (125 матчей)

Оскар (Челси) — 21 гол (131 матч)

Роберто Фирмино (Ливерпуль) — 20 голов (60 матчей)

Виллиан (Челси) — 17 голов (121 матч)