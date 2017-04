В матче в рамках первого английского дивизиона Бристоль Роверс играл на выезде против Уимбилдона. Встреча закончилась минимальной победой гостей (1:0).

Примечательным этот матч стал благодаря голу, забитому Бойроном Муром на 12-й секунде встречи. Это самое быстрое взятие ворот во всех чемпионатах Англии в текущем сезоне.

Видео эпизода можно посмотреть ниже:

They don’t mess about! ⏰ @Official_BRFC's Byron Moore takes just 12 seconds to score the fastest goal in English football this season. pic.twitter.com/F3KlvmNPrM