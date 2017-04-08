Англия

Менеджер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал выездную победу своей команды в матче Премьер-лиги против Сток Сити (2:1).

Сток лидировал к перерыву благодаря голу Уолтерса, но точные удары вышедших на замену в перерыве Коутиньо и Фирмино принесли "красным" три очка.

"Второй тайм был очень хорошим, но мы рисковали, когда выпустили на поле Фирмино и Коутиньо, потому что они играли на очень низком заряде. Коутиньо из-за болезни потерял три килограмма за последние три дня", — сказал Клопп.

"Сток был лучшей командой в первой тайме, но мы не теряли веру в себя. Во втором тайме мы показывали намного лучший футбол и использовали свободное пространство".

"Симон Миньоле сделал отличный сейв. Понятия не имею, как ему это удалось. Сегодня он спас нам жизнь".

После 32-х сыгранных матчей Ливерпуль занимает 3-е место в турнирной таблице Премьер-лиги с 63 очками.