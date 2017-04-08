Англия

Менеджер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал домашнюю победу своей команды в матче Премьер-лиги против Халл Сити (3:1).

Горожане завершили четырехматчевую серию без побед, но пропустили в концовке встречи после неуверенной игры Браво.

"Для нас было важно выиграть после стольких дней без побед. Мы хорошо начали игру и создали много шансов, демонстрировали правильное отношение к делу", — сказал Гвардиола.

"Мы могли забить намного больше голов. Жаль, что нам не удалось сохранить ворота "сухими", но мы плохо оборонялись при стандартах".

"Борьба за попадание в четверку продлится до последнего дня".

После 31-го сыгранного матча Манчестер Сити занимает 4-е место в турнирной таблице Премьер-лиги с 61 очком.