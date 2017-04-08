Англия

Главный тренер Шпор Маурисио Почеттино считает, что его команда все еще способна навязать Челси борьбу за чемпионство.

После уверенной победы над Уотфордом (4:0) Тоттенхэм сократил свое отставание от команды Антонио Конте на четыре очка, но у "синих" есть матч в запасе.

Почеттино настаивает, что его команда должна продолжать побеждать и ждать осечки Челси.

"Мы чувствуем себя свободно, это правда. Тоттенхэм находится на втором месте, отставание от первой позиции составляет четыре очка, но у Челси на игру меньше", — цитирует менеджера Sky Sports.

"Мы должны продолжать побеждать и быть готовыми, если Челси потеряет очки".

В следующем туре Шпорам предстоит матч с Кристал Пэлас. Поединок состоится 26-го апреля в 22:00.