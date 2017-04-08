Главный тренер Шпор Маурисио Почеттино считает, что его команда все еще способна навязать Челси борьбу за чемпионство.
Маурисио Почеттино, Getty Images
08 апреля 2017, 21:07
После уверенной победы над Уотфордом (4:0) Тоттенхэм сократил свое отставание от команды Антонио Конте на четыре очка, но у "синих" есть матч в запасе.
Почеттино настаивает, что его команда должна продолжать побеждать и ждать осечки Челси.
"Мы чувствуем себя свободно, это правда. Тоттенхэм находится на втором месте, отставание от первой позиции составляет четыре очка, но у Челси на игру меньше", — цитирует менеджера Sky Sports.
"Мы должны продолжать побеждать и быть готовыми, если Челси потеряет очки".
В следующем туре Шпорам предстоит матч с Кристал Пэлас. Поединок состоится 26-го апреля в 22:00.