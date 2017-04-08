Подопечные Конте одержали победу над Борнмутом, и сохранили семиочковый отрыв от Тоттенхэма.
Челси, Getty Images
08 апреля 2017, 21:27
В матче 32-го тура чемпионата Англии "синие" не испытали никаких проблем в поединке с Борнмутом.
Борнмут — Челси 1:3
Голы: Кинг, 42 — Смит (автогол) 17, Азар, 20, Алонсо, 68
Борнмут: Боруц — Фрэнсис, Дэниэлс, Кук, Смит — Артер, Фрэйзер (Градель, 84), Уилшер, Пью (Айб, 71), Кинг — Афобе (Муссе, 77)
Челси: Куртуа — Кэйхилл, Алонсо, Аспиликуэта, Давид Луиз — Канте, Матич, Педро (Виллиан, 88), Мозес (Зума, 90), Азар (Фабрегас, 84) — Диего Коста
Предупреждения: Артер — Мозес, Канте, Педро