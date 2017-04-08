Англия

Представляем вашему вниманию видеообзор матча чемпионата Англии между Борнмутом и Челси.

В рамках 32-го тура АПЛ Борнмут дома принимал Аристократов. Подопечные Конте без особых проблем одержали победу в этом матче, сохранив отрыв от Тоттенхэма, который занимает вторую строчку в турнирной таблице, на 7 пунктов.

Борнмут — Челси 1:3

Голы: Кинг, 42 — Смит (автогол) 17, Азар, 20, Алонсо, 68

Борнмут: Боруц — Фрэнсис, Дэниэлс, Кук, Смит — Артер, Фрэйзер (Градель, 84), Уилшер, Пью (Айб, 71), Кинг — Афобе (Муссе, 77)

Челси: Куртуа — Кэйхилл, Алонсо, Аспиликуэта, Давид Луиз — Канте, Матич, Педро (Виллиан, 88), Мозес (Зума, 90), Азар (Фабрегас, 84) — Диего Коста

Предупреждения: Артер — Мозес, Канте, Педро