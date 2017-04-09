В ближайшее трансферное окно руководство Ливерпуля готово потратить на усиление команды крупную сумму.
Юрген Клопп, getty images
09 апреля 2017, 11:53
Как информирует издание Liverpool Echo, уже сейчас руководство Красных готово выделить на летние трансферы 100 миллионов фунтов.
Кроме того, согласно источнику, клуб планирует расстаться с несколькими футболистами, а вырученные деньги от их продажи также пойдут на усиление.
Отмечается, что мерсисайдцы планируют продать Мамаду Сахо, Даниэля Старриджа, Лазара Марковича и Альберто Морено на 80 миллионов фунтов. Дополнительные средства клуб может выручить на продаже нескольких молодых футболистов.
Таким образом, Ливерпуль готов потратить на новых футболистов около 200 миллионов фунтов.