Англия

В ближайшее трансферное окно руководство Ливерпуля готово потратить на усиление команды крупную сумму.

Как информирует издание Liverpool Echo, уже сейчас руководство Красных готово выделить на летние трансферы 100 миллионов фунтов.

Кроме того, согласно источнику, клуб планирует расстаться с несколькими футболистами, а вырученные деньги от их продажи также пойдут на усиление.

Отмечается, что мерсисайдцы планируют продать Мамаду Сахо, Даниэля Старриджа, Лазара Марковича и Альберто Морено на 80 миллионов фунтов. Дополнительные средства клуб может выручить на продаже нескольких молодых футболистов.

Таким образом, Ливерпуль готов потратить на новых футболистов около 200 миллионов фунтов.