Англия

Главный тренер МЮ Жозе Моуриньо уверен, что клубу нужно усиление, чтобы в следующем сезоне бороться за чемпионство.

Манкунианцы прошлым летом потратили 157 млн фунтов на подписание Поля Погба, Генриха Мхитаряна и Эрика Байи. Кроме того, свободным агентом пришел Златан Ибрагимович.

Столь солидное усиление недостаточно помогло Юнайтед, который идет лишь на 6-м месте в Премьер-лиге.

"У нас было только одно трансферное окно, зимой мы не работали над приобретением игроков. Теперь Манчестер Юнайтед нужно хорошо поработать на трансферном рынке летом", — заявил Моуриньо.

Моуриньо уверен, что не все на Олд Траффорд так печально, как о том говорит турнирная таблица.

"Впереди нас ждет еще много матчей. Когда говорим о 20 играх без поражений, то тональность была бы совсем иной, если бы мы одержали на 3 победы больше. Я не говорю о 4, 5, 6 или 7 матчах – нет, только 3. Против Борнмута мы не забили пенальти, Халл лишь раз перешел центр поля. А обе игры завершились 0:0".

"Были и другие такие поединки. Если бы у нас было на 3 победы больше, мы бы довольно уверенно занимали место в топ-4 с 2 играми в запасе и сражались бы за 2-3 место. Так что сейчас не все так уж плохо – просто детали заставляют все выглядеть хуже, чем есть на самом деле".

В 32-м туре Премьер-лиги Красные Дьяволы на выезде сразятся с Сандерлендом.