Лондонский Арсенал продолжает следить за молодым голкипером Сандерленда и сборной Англии Джорданом Пикфордом.
Жордан Пикфорд
09 апреля 2017, 12:48
Об интересе Канониров к Пикфорду стало известно в конце минувшего года. Тогда сообщалось, что Арсенал раздумывает над вариантом с приобретением стража ворот Черных котов.
Как информирует Sunderland Echo, Канониры поручили скаутам следить за 23-летним голкипером.
Отмечается, что его игра в текущем сезоне впечатлила представителей Арсенала, но нет сомнений, что летом на игрока будут претендовать и другие клубы.
Действующее соглашение англичанина с Сандерлендом рассчитано до лета 2020 года.
В текущем сезоне Пикфорд провел за Черных котов 21 матч в АПЛ, пропустил 34 гола, а в трех играх сумел сохранить ворота в неприкосновенности.