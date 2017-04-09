Англия

Лондонский Арсенал продолжает следить за молодым голкипером Сандерленда и сборной Англии Джорданом Пикфордом.

Об интересе Канониров к Пикфорду стало известно в конце минувшего года. Тогда сообщалось, что Арсенал раздумывает над вариантом с приобретением стража ворот Черных котов.

Как информирует Sunderland Echo, Канониры поручили скаутам следить за 23-летним голкипером.

Отмечается, что его игра в текущем сезоне впечатлила представителей Арсенала, но нет сомнений, что летом на игрока будут претендовать и другие клубы.

Действующее соглашение англичанина с Сандерлендом рассчитано до лета 2020 года.

В текущем сезоне Пикфорд провел за Черных котов 21 матч в АПЛ, пропустил 34 гола, а в трех играх сумел сохранить ворота в неприкосновенности.